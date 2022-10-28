Президент «Аданы Демирспор»: «Дзюба — важный игрок с сильным характером»

Президент «Аданы Демирспор» Метин Коркмаз отреагировал на новость об интересе к российскому форварду Артеме Дзюбе со стороны «Венеции».

«Интерес «Венеции» к Дзюбе? Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им. Дзюба — важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — цитирует Sport24 Коркмаза.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.