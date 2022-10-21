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Сегодня, 12:17

Президент «Аданы Демирспор»: «Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак рассказал о желании повысить цену билетов на домашние матчи команды.

«Я повышу цены на билеты. Не ждите, что они от меня отвернутся. Как выживет этот клуб? Он не выживет, продавая билеты за 5 лир, 10 лир и если люди будут покупать поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год», — приводит слова Санджака Milliyet.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» летом 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 34-летний россиянин провел 4 матча в чемпионате Турции, дважды выйдя на замену, и забил один гол.

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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