Президент «Фенербахче» Коч:«Приглашение Моуриньо — исторический шаг для клуба»

Президент «Фенербахче» Али Коч объяснил назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

«Это важный и исторический шаг для нашего клуба. От имени всех нас, включая миллионы болельщиков «Фенербахче», мы приветствуем Жозе. Его величие, его особый подход и любовь покорили весь мир», — сказал Коуч журналисту Альфредо Педулле.

В понедельник, 2 июня, «Фенербахче» объявил о подписании двухлетнего соглашения с Моуриньо. Ранее португалец работал с «Ромой», вместе с которой выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы. Также он возглавлял «Порту», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».