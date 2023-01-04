Президент «Сивасспора»: «Переход Дзюбы? Нам нужны уже готовые игроки»

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», — приводит слова Отякмаза Sport24.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Сивасспор» находится на 17-месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 14 очков за 16 матчей.