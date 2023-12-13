Приостановленный из-за нападения на арбитра чемпионат Турции возобновится 19 декабря

Глава Футбольной федерации Турции Мехмет Бююкэкши назвал дату возобновления чемпионата Турции, который был приостановлен после инцидента с избиением арбитра матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) Халила Умута Мелера.

«Турецкое правосудие сделало свое дело. Как Федерация футбола Турции, мы приняли решение внести изменения в наши дисциплинарные инструкции. Матчи внутреннего первенства возобновятся 19 декабря», — цитирует Бююкэкши Spor Haberleri.

11 декабря после матча 15-го тура чемпионата Турции президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже ударил Мелера в лицо, в результате чего судья упал на газон, и его начали избивать ногами. После этого инцидента Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны.

13 декабря стало известно, что арбитра выписали из больницы. Ранее Кодже подал в отставку с занимаемой им должности в «Анкарагюджю».