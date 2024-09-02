Record: Актюркоглу близок к переходу в «Бенфику»

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает Record.

Как отмечает источник, турецкий и португальский клубы близки к достижению соглашения по трансферу футболиста. Ожидается, что 25-летний игрок уже в понедельник, 2 сентября, прибудет в Португалию для подписания контракта.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Актюркоглу со стороны «Спартака». Сам футболист заявил турецкому клубу, что хочет продолжить переговоры о переходе в московскую команду.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.