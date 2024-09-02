Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Турция. Новости
Таблица
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 18:25

Record: Актюркоглу близок к переходу в «Бенфику»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает Record.

Как отмечает источник, турецкий и португальский клубы близки к достижению соглашения по трансферу футболиста. Ожидается, что 25-летний игрок уже в понедельник, 2 сентября, прибудет в Португалию для подписания контракта.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Актюркоглу со стороны «Спартака». Сам футболист заявил турецкому клубу, что хочет продолжить переговоры о переходе в московскую команду.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-betclic/benfica/detalhe/akturkoglu-perto-de-ser-reforco-do-benfica?ref=Benfica_DestaquesPrincipais
Футбол
ФК Бенфика
ФК Галатасарай
Керем Актюркоглу
Читайте также
Иранский волейболист не помещается в кровать на Паралимпиаде-2024
В Паралимпиаде впервые принял участие трансгендер
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя