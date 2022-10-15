Роднина считает, что у Дзюбы есть определенные качества, чтобы стать депутатом Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила перспективы российского форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы начать политическую карьеру.

«Есть ли перспективы у Дзюбы в Госдуме после завершения карьеры? Я его видела только по телевидению, лично не знаю. Но выбор будет зависеть от каждого человека, который за него проголосует. Ему, как любому кандидату в депутаты, нужно иметь свою программу, надо понимать, какой регион представляешь, также необходимо проходить через выборы. Может ли Артем Дзюба там оказаться? Не знаю, определенные качества у него есть. Выборы еще далеко. Вопрос про Артема должен стоять у самого Артема. Зачем мы будем гадать, что он решит?» — приводит слова Родниной Sport24.

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. Контракт Дзюбы с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.