Россиянин Тихий расторг контракт с турецким «Серикспором»

Сегодня, 17:59
Российский защитник Дмитрий Тихий сообщил о расторжении контракта с турецким «Серикспором».
«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву — тренируюсь по индивидуальной программе», — цитирует Тихого «Чемпионат».
33-летний футболист выступал за «Серикспор» с лета 2025 года. Он провел 7 матчей, в которых получил 2 желтые карточки.
В октябре стало известно, что «Серикспор» покинул главный тренер Сергей Юран, который возглавлял команду с лета. Незадолго до назначения Юрана сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
21.11.2025