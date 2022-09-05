Рок-музыкант Сергей Шнуров: «Кипр не самая футбольная держава. Кокорин, не скажу, что герой моего романа»

5 сентября, 17:42
Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» и большой поклонник футбола Сергей Шнуров прокомментировал трансферные новости, которые связаны с двумя бывшими нападающими сборной России — Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
— Чемпионат Турции по футболу — это то, что нужно Дзюбе? Его ли это уровень?
— Вы знаете, во-первых, Дзюба уже немолодой, а во-вторых, не мне решать. Я думаю, что финансовая составляющая не последнюю роль занимает в этом решении. На самом деле в Турции климат получше, чем в Петербурге. Я за него рад.
— Вы с ним на связи? Что он говорит?
— Мы никогда не были близкими друзьями в отличие опять же от Сашки Кержакова, который мой близкий друг.
— Как вы оцениваете трансфер Кокорина в кипрский «Арис»?
— Кипр не самая футбольная держава. Кокорин, не скажу, что герой моего романа, — сказал Шнуров в интервью РИА Новости.