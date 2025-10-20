«Серикспор» Юрана потерпел первое поражение за 6 матчей

20 октября, 18:27
«Серикспор» на своем поле уступил «Амедспору» в матче 10-го тура Первой лиги Турции — 1:2.
Победу гостям принес дубль Мбайе Диане. Единственный гол хозяев забил Сами Алтыпармак.
Команда Сергея Юрана потерпела первое поражение за 6 матчей. Ранее «Серикспор» дважды победил и трижды сыграл вничью. После 10 туров он с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Slim Tallers
13-е место в первой лиге Турции грандиозный успех. . Серый,Серик- так звали Сергея Юрана в юности. А ещё в бытность игроком Юран постоянно спорил с судьями. Отсюда понятно,почему Юран в Серикспоре.
20.10.2025
zg
Это сарказьм
20.10.2025
Viktor
СРОЧНО В СПАРТАК!!! Уж точно не хуже Гарсий всяких...
20.10.2025
Сергей Чернов
Какой Спартак? Он долго нигде не задерживается.
20.10.2025
zg
Юран жжот!Турция у его ног!Скоро в Спартак!:man_facepalming:
20.10.2025