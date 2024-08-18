Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча чемпионата Турции

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На президента «Фенербахче» Али Коча напали во время гостевого матча второго тура чемпионата Турции против «Гезтепе». Встреча прошла 17 августа в Измире и завершился со счетом 2:2.
Некоторые фанаты «Фенербахче» не были допущены на стадион, руководство стамбульского клуба вело переговоры, чтобы фанаты смогли пройти внутрь.
Коч направлялся в подтрибунное помещение от гостевого сектора, когда на него напали болельщики «Гезтепе». Они бросали в него посторонние предметы, а затем человек с аккредитацией «Гезтепе» толкнул президента «Фенербахче» в спину.
По данным Fanatik, нападавшим оказался человек по имени Фатих Озкан. Он задержан, в отношении него проводится разбирательство.
Функционер обратился в полицию для возбуждения уголовного дела против всех должностных лиц, проявивших халатность.