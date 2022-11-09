Орлов считает, что Дзюба не получит предложения от клубов-участников еврокубков

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Артема Дзюбы, который расторг контракт с «Аданой Демирспором».

«На самом деле, все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет», — цитирует Орлова Sport24.

34-летний Дзюба выступал за турецкий клуб с августа этого года и забил 1 гол в 5 матчах.