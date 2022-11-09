Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 17:04

Орлов считает, что Дзюба не получит предложения от клубов-участников еврокубков

Руслан Минаев
Telegram Новости

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Артема Дзюбы, который расторг контракт с «Аданой Демирспором».

«На самом деле, все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет», — цитирует Орлова Sport24.

34-летний Дзюба выступал за турецкий клуб с августа этого года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-09-orlov-dzyuba-yeshche-mozhet-poigrat-no-v-kakoy-komande-vopros-vryadli-kto-to-iz-uchastnikov-yevrokubkov-yego-pozovet
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
Геннадий Орлов
1
0
Читайте также
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: провал в «Адане Демирспор»
Камоцци: «Дзюба может быть лидером в России. Все зависит от его желания»
Личка ответил на вопрос, нужен ли «Оренбургу» Дзюба
«Для России Дзюба большой футболист. Но «Оренбург» играет по-другому». Интервью тренера главной сенсации РПЛ
Гаджиев: «Динамо» Махачкала было бы счастливо подписать Дзюбу»
В Турции объяснили, почему Дзюба расторг контракт: «Монтелла стал играть без нападающих»
Радченко — о Дзюбе: «Торпедо» вряд ли потянет его зарплату. Переход в «Сочи» или «Локо» вполне реален»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камоцци: «Дзюба может быть лидером в России. Все зависит от его желания»