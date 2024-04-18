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Турция

Сегодня, 13:06

Спортивный юрист считает, что «Фенербахче» может начать в России с любительской лиги

Виктория Кравченко
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Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал тот факт, что «Фенербахче» может перейти в российский чемпионат и начнет в любительской лиге.

— Каким образом они будут представлять Россию? Россия отстранена от участия в еврокубках.

— Но оставшись в еврокубках благодаря еврокубкам, «Фенербахче» сможет выступать в России?

— «Фенер» может выступать в РФ, как и любой другой клуб. Но при любых раскладах, если они придут к нам, то будут клубом из РФ, которым запретили играть в еврокубках, — цитирует Морозова Legalbet.

Ранее пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совета директоров, которое состоится 2 апреля.

17 марта фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» (2:3) после матча 30-го тура чемпионата Турции. Болельщики выбежали на поле и начали драку с футболистами.

«Фенербахче» является вторым самым титулованным клубом Турции. Команда становилась чемпионом страны 19 раз.

Источник: https://legalbet.ru/news/16517344/
ФК Фенербахче
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