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Турция

18 мая, 18:40

Турецкий журналист — о возможном переходе Мозеса: «Ни один топ-клуб не возьмет его»

В Турции оценили вероятность перехода Мозеса
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника Виктора Мозеса в чемпионат Турции. Ранее о такой возможности сообщал Metaratings.ru.

«Ни один топ-клуб Турции не возьмет его. Более того, я не слышал и об интересе команд из середины таблицы к Мозесу», — сказал Дикме «СЭ».

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Мозес выступал за такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Интер», «Фенербахче» и другие.

Виктор Мозес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
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