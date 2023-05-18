Спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника Виктора Мозеса в чемпионат Турции. Ранее о такой возможности сообщал Metaratings.ru.

«Ни один топ-клуб Турции не возьмет его. Более того, я не слышал и об интересе команд из середины таблицы к Мозесу», — сказал Дикме «СЭ».

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Мозес выступал за такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Интер», «Фенербахче» и другие.