Стало известно, сколько Миха Мевля может получать в «Спартаке»

«Спартак» намерен в ближайшее время оформить краткосрочный контракт с возможной функцией продления с защитником «Аланьяспора» Михой Мевлей, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 32-летний словенец будет получать в московском клубе 750 тысяч евро в год.

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли.

32-летний словенец играл в России за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В прошедшем сезоне Мевля принял участие в 16 матчах за «Аланьяспор» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.