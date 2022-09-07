Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь
Главная
Футбол
Турция

7 сентября, 11:51

Стало известно, сколько Миха Мевля может получать в «Спартаке»

Виктория Кравченко
Миха Мевля.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» намерен в ближайшее время оформить краткосрочный контракт с возможной функцией продления с защитником «Аланьяспора» Михой Мевлей, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 32-летний словенец будет получать в московском клубе 750 тысяч евро в год.

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли.

32-летний словенец играл в России за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В прошедшем сезоне Мевля принял участие в 16 матчах за «Аланьяспор» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/stala-izvestna-vozmozhnaya-zarplata-mevli-v-spartake-1354903/
Миха Мевля
ФК Аланьяспор
ФК Спартак (Москва)
28
6
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник «Зенита» Ловрен считает Дзюбу одним из лучших нападающих в истории России

Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш подписал контракт с турецким «Хатайспором»