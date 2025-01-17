Сульшер может возглавить «Бешикташ»

«Бешикташ» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером. Стороны близки к соглашению по контракту до 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, норвежский специалист возглавит команду перед матчем Лиги Европы с «Атлетиком». Игра состоится в среду, 22 января. Начало в 18:30 по московскому времени.

«Бешикташ» в 18 турах чемпионата Турции набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В конце ноября 2024 года стамбульский клуб объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера. Исполнять обязанности был назначен Сердар Топрактепе, под руководством которого команда провела 8 матчей — 3 победы и 3 ничьи.