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Сегодня, 01:32

Сульшер может возглавить «Бешикташ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Уле Гуннар Сульшер.
Фото Global Look Press
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«Бешикташ» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером. Стороны близки к соглашению по контракту до 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, норвежский специалист возглавит команду перед матчем Лиги Европы с «Атлетиком». Игра состоится в среду, 22 января. Начало в 18:30 по московскому времени.

«Бешикташ» в 18 турах чемпионата Турции набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В конце ноября 2024 года стамбульский клуб объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера. Исполнять обязанности был назначен Сердар Топрактепе, под руководством которого команда провела 8 матчей — 3 победы и 3 ничьи.

Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Бешикташ
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