Сульшер стал главным тренером «Бешикташа»

«Бешикташ» объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера новым главным тренером команды.

Пресс-служба турецкого клуба выложила фотографию 51-летнего норвежца в соцсетях.

Последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в ноябре 2021 года. До этого Сульшер также возглавлял «Мольде» и «Кардифф».

«Бешикташ» в 18 турах чемпионата Турции набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В конце ноября 2024 года стамбульский клуб объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера.