Сульшер стал главным тренером «Бешикташа»

Сегодня, 15:24
«Бешикташ» объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера новым главным тренером команды.
Пресс-служба турецкого клуба выложила фотографию 51-летнего норвежца в соцсетях.
Последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в ноябре 2021 года. До этого Сульшер также возглавлял «Мольде» и «Кардифф».
«Бешикташ» в 18 турах чемпионата Турции набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
В конце ноября 2024 года стамбульский клуб объявил об увольнении Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера.