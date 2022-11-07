Болельщики клуба «Адана Демирспор» купили около 200 футболок с фамилией Дзюбы

Технический партнер «Аданы Демирспор» Sunflowers T-shirt & Print, который занимается нанесением имен игроков команды на футболки, сообщил, что болельщики турецкого клуба приобрели около 200 футболок с фамилией российского нападающего Артема Дзюбы.

«Мы являемся основным партнером клуба «Адана Демирспор», — цитирует партнера клуба ТАСС. — Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок».

Ранее Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор». На сайте организации сообщается о взаимном прекращении контракта с россиянином 3 ноября.

34-летний футболист перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил один гол в пяти матчах.