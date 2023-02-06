Текке рассказал, что от одного из членов его тренерского штаба нет новостей после землетрясения

Бывший футболист «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке, который в настоящее время работает тренером «Истанбулспора», высказался о случившейся в Турции трагедии.

«Никто не ожидал такого сильного землетрясения. К сожалению, такова жизнь, в ней все возможно, даже такие страшные вещи. В Хатае сейчас один из представителей моего тренерского штаба — это тренер вратарей Ясин Калискан. От него нет никаких новостей, но я надеюсь, что с ним все хорошо и он остался жив. Некоторые люди, знающие его, говорят, что Калискан погиб, но мне не хочется в это верить. Пока не услышали от него никакой весточки. Мне остается только молиться за то, чтобы Ясин остался жив. Мне безумно жаль всех погибших и пострадавших от этой катастрофы. Это тяжелый день в истории Турции. Вся жизнь, в том числе и спортивная, остановились. Нам остается только ждать. Сегодняшнее землетрясение — трагедия для каждого турка», — приводит слова Текке Sport24.

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.