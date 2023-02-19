Тело погибшего в Турции футболиста Атсу было отправлено в Гану

Тело футболиста «Хатайспора» Кристиана Ацу, погибшего в результате землетрясения в Турции, было отправлено в Гану в воскресенье, 19 февраля, сообщает L'Equipe со ссылкой министерство иностранных дел африканской страны.

После двухнедельных поисков его тело было найдено в развалинах дома, где он жил в Антакье. Брат и сестра игрока присутствовали на месте происшествия во время жуткой находки.

Атсу выступал в Англии за «Челси», «Эвертон», «Борнмут» и «Ньюкасл».

Разрушительные землетрясения в Турции произошли 6 февраля. В результате мощных подземных толчков магнитудой до 7,8 балла тысячи зданий оказались разрушены, погребя под обломками десятки тысяч человек.