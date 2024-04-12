Турки переходят на иностранных ВАР. Своим нет доверия?

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) договорилась с УЕФА и ассоциациями Италии, Испании, Германии, Нидерландов и Португалии об использовании видеоассистентов (ВАР) из этих стран в матчах своей суперлиги. Зарубежные ВАР будут назначаться с 32-го тура чемпионата Турции и до окончания этого соревнования (до 38-го тура).

Официальными языками общения судей на играх с использованием иностранного ВАР станут турецкий и английский — для выполнения обязанностей АВАР и АВАР2 будут подбирать тех, кто говорит по-английски.

В 32-м туре иностранные ВАР будут работать на матчах «Анкарагюджю» — «Газиантеп», «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче» и «Аланьяспор» — «Галатасарай», говорится в заявлении ТФФ.