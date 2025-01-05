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Судейство

Сегодня, 12:13

Турецкие клубы будут участвовать в назначении судей. Федерация футбола меняет свои правила

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Турецкая футбольная федерация (ТФФ) объявила, что в ближайшем будущем представители клубов станут участвовать в назначении судей на матчи чемпионата страны.

«Мы предпринимаем первые шаги в создании новой системы в судействе, — заявил президент ТФФ Ибрахим Хаджиосманоглу. — Хотим, чтобы с нового сезона клубы принимали активное участие в назначении арбитров».

Лига определит своих представителей, которые войдут в совместную комиссию. А в дальнейшем планируется вместе с клубами создать новый орган для управления судейством.

Футбол
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