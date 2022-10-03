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Турция

Сегодня, 18:04

Турецкий журналист объяснил, почему Дзюба получает мало игрового времени в «Адане Демирспор»

Мария Гусева
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Турецкий журналист Самет Чайир объяснил, почему российский нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба получает мало игрового времени.

«Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически не готов. Допускаю, что через какое-то время может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным», — цитирует «РБ Спорт» Чайира.

Журналист отметил, что в Турции хорошо относятся к Дзюбе.

«Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет», — добавил он.

34-летний Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Игрок забил гол в дебютном матче за турецкий клуб, но последние три игры провел на скамейке запасных.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/turetskij-zhurnalist-pressa-obozhaet-dzyubu-vse-zadayutsya-voprosom-pochemu-on-ne-igraet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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