В «Башакшехире» отреагировали на новость о возможном переходе Смолова

19 января, 22:44
Глава по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гекхан Йылмаз в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе турецкого клуба к нападающему «Динамо» Федора Смолова.
«Тоже видел новости о якобы интересе клуба к Смолову. Но мне ничего неизвестно об этом», — сказал Йылмаз «СЭ».
В нынешнем сезоне в активе футболиста 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.
Контракт 32-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.
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Основные источники исследования