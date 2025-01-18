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Судейство

Сегодня, 18:35

В чемпионате Турции будут работать только иностранные ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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С 20-го тура в чемпионате Турции будут использоваться только иностранные видеоарбитры. Все игры вчера и сегодня прошли и проходят с использованием ВАР из-за рубежа. При этом функции АВАР выполняют местные — те, кто знает английский язык.

Очевидно, что в современном футболе роль ВАР заметно выросла — зачастую они значат больше, чем сами судьи. Турецкая федерация футбола первой в мире пошла на такой шаг, заменив своих рефери, которым, видимо, доверия меньше. При этом понятно, что в суперлигу не будут приезжать лучшие ВАР Европы, потому что те востребованы в своих чемпионатах.

Подобный эксперимент турки уже проводили весной 2024 года, когда федерация футбола этой страны договорилась с УЕФА и ассоциациями Италии, Испании, Германии, Нидерландов и Португалии об использовании видеоассистентов из этих стран. Частично иностранные ВАР назначались с 32-го по 38-й тур суперлиги.

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