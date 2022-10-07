В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что довольны игрой Оздоева

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал об адаптации российского полузащитника Магомеда Оздоева в турецком клубе.

«Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Мы довольны его игрой, знаем, что с каждой неделей будет все лучше и лучше. Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь. Конечно, мы надеемся, что Оздоев сможет отдать как можно больше результативных передач. Мы верим в это, верим в то, что он сможет это делать. Рассчитываем, что Оздоев также сделает это и в следующей игре», — приводит слова Акына ТАСС.

29-летний футболист присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года и провел за турецкий клуб семь матчей отдав одну результативную передачу.