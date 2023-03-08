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Турция

Сегодня, 12:40

В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что в контракте с Оздоевым не прописаны бонусы за голы

Алина Савинова
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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что контракт клуба с российским полузащитником Магомедом Оздоевым не предполагает выплат игроку бонусов за голы.

«Оздоев играет очень хорошо. Конечно, мы счастливы, что он опять забил, мы выиграли матч. Также его адаптация в команде является важной составляющей, это фантастически. Мы рады этому. У него нет каких-либо бонусов за голы, у нас есть контракт. Мы не добавляем бонусы в контракт», — приводит ТАСС слова Акына.

4 марта «Фатих Карагюмрюк» обыграл «Сивасспор» в матче 24-го тура чемпионата Турции (4:3). Оздоев забил гол на 69-й минуте. Для российского полузащитника этот мяч стал четвертым за турецкую команду в этом сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/17218267
Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
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