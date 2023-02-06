0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 14:56

В «Фатихе» заявили, что Оздоев и вся команда не пострадали от землетрясений в Турции

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Владелец турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал «СЭ», в каком состоянии находится команда, за которую выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

«Со всей командой все в порядке. Чемпионат отложен на одну неделю, так как у двух городов есть проблемы. Чемпионат продолжится», — сказал Хурма «СЭ».

«Фатих» базируется в районе провинции Стамбула. Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

Магомед Оздоев
ФК Фатих Карагюмрюк
Обсудить
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Иско может стать игроком «Коньяспора»