Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 16:34

В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Кахведжи

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ЦСКА готов заплатить турецкому клубу 10 миллионов евро за полузащитника Ирфана Кахведжи.

«К нам не поступало предложение от ЦСКА, поэтому эта информация не соответствует действительности», — сказал Баки «СЭ».

28-летний Кахведжи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 он забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека с клубом действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Экс-футболист ЦСКА Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы