В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Кахведжи

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ЦСКА готов заплатить турецкому клубу 10 миллионов евро за полузащитника Ирфана Кахведжи.

«К нам не поступало предложение от ЦСКА, поэтому эта информация не соответствует действительности», — сказал Баки «СЭ».

28-летний Кахведжи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 он забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека с клубом действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.