В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход Артема Дзюбы в клуб

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в стамбульский клуб.

«Мы точно не будем пытаться подписать Артема Дзюбу», — сказал Баки «СЭ».

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.

В последних двух матчах «Аданы Демирспор» Дзюба не попадал в заявку.