В матче чемпионата Турции болельщик избил вратаря угловым флагом

Матч 15-го тура чемпионата Турции между командами «Гезтепе» и «Алтай» был прерван досрочно из-за беспорядков.

По ходу матча фанаты «Алтая» выстрелили ракетницей по трибуне «Гезтепе». Нескольким болельщикам понадобилась медицинская помощь, на поле выехали две машины скорой.

А пока врачи работали, на поле выбежал фанат «Гезтепе», который по пути вырвал угловой флаг и со всей силы несколько раз ударил им по затылку вратарю соперника.

Скандал на матче с Турции.

После этого судья увел обе команды с поля и остановил встречу.