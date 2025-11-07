В Турции 17 футбольных судей задержали по делу о ставках

7 ноября, 10:07
Генеральная прокуратура Стамбула санкционировала задержание 18 из 21 подозреваемого по уголовному делу о ставках со стороны футбольных судей, в том числе 17 арбитров, сообщает Anadolu.
По данным источника, речь идет о ставках в букмекерских конторах.
Ранее в Турции отстранили от матчей 149 профессиональных арбитров. Срок дисквалификации составил от восьми до 12 месяцев.
По словам главы Федерации футбола Турции Ибрагима Хаджиосманоглу, 42 арбитра сделали более тысячи ставок на матчи, а один — 18 227 раз. В большинстве случаев ставки оформлялись однократно.
Артемон Доберманов
Так то в Турции...там тепло
07.11.2025
Иньес Андреста
Как в кино: посадить их в бочку с дерьмом, и саблей над головой "вжих"
07.11.2025
07.11.2025