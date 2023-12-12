В Турции арестован президент клуба, избивший арбитра

В Турции арестован президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже, который напал на судью Халила Умута Мелера по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

По данным NTV, в связи с инцидентом задержаны три человека, включая функционера.

По окончании матча президент «Анкарагюджю» ударил арбитра в лицо, в результате чего Мелер упал на газон и его начали избивать ногами.

Проведение футбольных матчей во всех лигах Турции приостановлено на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее в Турции рассказали, что избившему арбитра президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола.