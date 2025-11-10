В Турции более 1 тысячи футболистов вызваны в федерацию по делу о ставках

1024 футболиста предстанут перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу Федерации футбола Турции (TFF) в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи, сообщает RT Haber.

Среди них игроки 27 клубов высшей лиги, в том числе «Галатасарая», «Бешикташа», «Трабзонспора».

Матчи второй и третьей лиг чемпионата страны отложены на две недели.

В начале ноября стало известно, что дисциплинарный комитет TFF отстранил 149 арбитров, у которых были обнаружены счета для ставок в букмекерских конторах. 42 судьи сделали более тысячи ставок на матчи.