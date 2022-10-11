В Турции назвали причины низкой результативности Дзюбы

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Аданы Демирспора» Артема Дзюбы.

«Я был на матче «Галатасарая» и «Аданы Демирспора» на прошлой неделе. У меня в клубе Дзюбы есть очень хорошие друзья. Поэтому я спросил насчет ситуации с Артемом в команде. Во-первых, Дзюба не совсем понял, что за город Адана. Он считал, что это такой же прибрежный город, как и Анталия. Поэтому Дзюба был разочарован после подписания контракта. К тому же, Артем находится в ужасной форме. У него не было предсезонной подготовки. Поэтому его уровень до сих пор не соответствует уровню его сокомандников», — сказал Озджан «СЭ».

В нынешнем сезоне Артем Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор».