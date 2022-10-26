В Турции объяснили причину невключения Дзюбы в заявку «Аданы Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину непопадания Артема Дзюбы в заявку «Аданы Демирспора» на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

«Дзюба сыграл ужасно в 1/64 Кубка Турции. Именно поэтому он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Турции с «Коньяспором». Он не проходил предсезонные сборы с командой. А это важно! У Хуана Маты тоже не было шанса сыграть против «Коньяспора», — сказал Озджан «СЭ».

Ранее форвард впервые в сезоне не попал в заявку клуба и пропустил матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.