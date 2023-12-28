В Турции оценили игру Гайча: «Он начал демонстрировать свои качества»

Турецкий журналист издания Haberturk Чаатай Челик в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, выступающего на правах аренды за «Ризеспор»

«Он забил уже в своем первом матче за «Ризеспор» и хорошо стартовал. Впоследствии он был переведен в стартовый состав, но затем его заменили. Тренер «Ризеспора» Ильхан Палут искал центрального нападающего, который мог бы играть активную роль за пределами штрафной площади. На тот момент он отдал предпочтение Минчеву, который больше прессингует. Однако гол в ворота «Анкарагюджю» вновь открыл Гайчу двери для выхода в стартовом составе. Несмотря на некоторую статичность, он начал демонстрировать свои качества, поскольку является хорошим завершителем в штрафной площади. Если вы сможете создать позиции для такого типа центрфорвардов, они забьют много голов в турецкой Суперлиге», – сказал Челик «СЭ».

«Ризеспор» арендовал у армейцев Гайча в сентябре этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

24-летний аргентинский нападающий забил 9 голов в 13 матчах за турецкую команду.