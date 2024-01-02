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Турция

Сегодня, 19:14

В Турции опровергли слухи о причастности Эрдогана к отмене Суперкубка в Эр-Рияде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация футбола Турции (TFF) опровергла информацию о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган причастен к решению об отмене проведения Суперкубка страны в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была пройти в Саудовской Аравии в пятницу, 29 декабря, но матч отменили за 10 минут до стартового свистка.

Сообщалось, что причиной отмены стало то, что игрокам не позволили надеть футболки с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и вывесить баннеры с его девизом.

«Все обвинения в том, что наш президент (Тайип Эрдоган) был каким-либо образом вовлечен в этот процесс, беспочвенны», — сказано в заявлении Федерации.

Футбол
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