1 ноября, 10:31

В Турции отстранили 149 судей за ставки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федерация футбола Турции (TFF) отстранила на срок до 8 месяцев 149 профессиональных арбитров, сообщает TRT Haber.

По информации источника, у судей обнаружили счета для ставок в букмекерских конторах. 42 из арбитров сделали более тысячи ставок на матчи.

В общей сложности расследование выявило, что счета для ставок обнаружились у 371 из 571 действующих судей.

4

  • Митек

    Так, это в Турции. Там тепло!

    04.11.2025

  • hant64

    Лудомания захлестнула профессиональных судей в Турции. Да просто им мало платят, платили бы по людски, и ставочников было бы немного.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Уважение! Настоящие профессионалы! Но как-то сурово. Как говорил товарищ Сухов, "Восток - дело тонкое".

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
