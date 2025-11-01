В Турции отстранили 149 судей за ставки

Судейство
1 ноября, 10:31
Федерация футбола Турции (TFF) отстранила на срок до 8 месяцев 149 профессиональных арбитров, сообщает TRT Haber.
По информации источника, у судей обнаружили счета для ставок в букмекерских конторах. 42 из арбитров сделали более тысячи ставок на матчи.
В общей сложности расследование выявило, что счета для ставок обнаружились у 371 из 571 действующих судей.
Митек
Так, это в Турции. Там тепло!
04.11.2025
hant64
Лудомания захлестнула профессиональных судей в Турции. Да просто им мало платят, платили бы по людски, и ставочников было бы немного.
01.11.2025
AlexCS4
Уважение! Настоящие профессионалы! Но как-то сурово. Как говорил товарищ Сухов, "Восток - дело тонкое".
01.11.2025