В Турции отстранили 149 судей за ставки

Федерация футбола Турции (TFF) отстранила на срок до 8 месяцев 149 профессиональных арбитров, сообщает TRT Haber.

По информации источника, у судей обнаружили счета для ставок в букмекерских конторах. 42 из арбитров сделали более тысячи ставок на матчи.

В общей сложности расследование выявило, что счета для ставок обнаружились у 371 из 571 действующих судей.