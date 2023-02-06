В Турции под завалами погиб вратарь футбольной команды

В результате землетрясения в Турции под завалами погиб вратарь клуба «Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан, сообщает Sabah.

Ранее пресс-служба «Малатьяспора» сообщала, что турецкий вратарь остался под завалами после землетрясения.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь с 5 на 6 ферваля на юго-востоке Турции. Оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Газиантеп. По последним данным, общее число погибших уже превысило 1 тысячу человек.

Все спортивные мероприятия в Турции были приостановлены.