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Турция

Сегодня, 10:55

В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к Барриосу

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение по покупке хавбека.

«Действительно, «Бешикташ» интересуется этим полузащитником. Но этот трансфер маловероятен, так как Вильмар не хочет ставить «Зенит» в неудобное положение и бросать команду», — сказал Дикме «СЭ».

29-летний колумбийский футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро. Игрок выступает за российскую команду с февраля 2019-го.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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