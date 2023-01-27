В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к Барриосу

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Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение по покупке хавбека.
«Действительно, «Бешикташ» интересуется этим полузащитником. Но этот трансфер маловероятен, так как Вильмар не хочет ставить «Зенит» в неудобное положение и бросать команду», — сказал Дикме «СЭ».
29-летний колумбийский футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро. Игрок выступает за российскую команду с февраля 2019-го.
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