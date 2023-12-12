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Турция

Сегодня, 10:36

В Турции рассказали, что избившему арбитра президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул рассказал «СЭ» о последствиях нападения президента «Анкарагюджю» Фарука Коджи на судью Халила Умута Мелера по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

«У нас иногда случаются такие эпизоды. Судья до сих пор находится в госпитале, но он в порядке. Сегодня его выпишут. Думаю, президент «Анкарагюджю» получит пожизненное отстранение от футбола. Он не сможет посещать матчи и быть членом правления какого-либо клуба», — сказал Селим Кул «СЭ».

По окончании матча президент «Анкарагюджю» ударил арбитра в лицо, в результате чего Мелер упал на газон и его начали избивать ногами.

Проведение футбольных матчей во всех лигах Турции приостановлено на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападаение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Президент &laquo;Анкарагюджю&raquo; избил судью после матча. Треш в Турции. Президент «Анкарагюджю» избил судью прямо на поле, матчи всех лиг в стране отложены

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