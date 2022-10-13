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Турция

Сегодня, 10:26

В Турции считают, что Дзюба плохо играет в составе «Аданы Демирспор»

Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Аданы Демирспора» Артема Дзюбы.

«Монтелла попробовал новую схему с ложной девяткой, без настоящих форвардов. В прошлой игре Дзюба вышел минут на 15. Он был очень близок к тому, чтобы отдать ассист, но, к сожалению, Ассомбалонга не смог реализовать свой момент. На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлен. Его агенты пытались организовать трансфер в «Фенербахче», большую команду. «Адана» — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — сказал Озджан «СЭ».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. Контракт Дзюбы с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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