В Турции сообщили, что «Хатайспор» и «Газиантеп» получат технические поражения за оставшиеся матчи, но не вылетят из Суперлиги

Турецкий спортивной журналист Ахмет Селим Кул в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем «Газиантепа» и «Хатайспора», снявшихся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения.

«С этого дня каждая команда будет получать по три очка, одерживая техническую победу со счетом 3:0 в матчах с «Газиантепом» и «Хатайспором». Но при этом обе команды не вылетят по итогам сезона и начнут следующий в Суперлиге», — сказал Селим Кул «СЭ».

12 февраля с чемпионата Турции снялся «Газиантеп». Ранее об этом объявил «Хатайспор». Участие в нынешнем сезоне турнира продолжают 17 команд.

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.