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Турция

Сегодня, 11:31

В Турции заявили, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Аданы Демирспор»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК Адана Демирспор
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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал для «СЭ» новость о расторжении контракта форварда Артема Дзюбы с «Аданой Демирспор».

«Сто процентов «Адана Демирспор» инициировала процесс разрыва контракта с Артемом Дзюбой. Речь шла о его плохих выступлениях за команду. Я не удивлен такому решению. Дзюба играл ужасно. Он просто не в форме. Это может заметить каждый, кто увидит его на футбольном поле. Его уровень точно не турецкая лига. Возможно, Саудовская Аравия будет для него хорошим вариантом», — сказал Озджан «СЭ».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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