Ванда Нара прокомментировала слухи о своем романе с форвардом «Спартака» Кейта Бальде

Ванда Нара, супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, прокомментировала слухи о своем романе с форвардом «Спартака» Кейта Бальде.

Ранее сообщалось, что девушка начать отношения с Бальде, когда он и Икарди вместе выступали в «Интере» в сезоне 2018/19.

«Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей. Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него — не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь», — приводит слова Нары Today.

Также она ответила супруге Бальде Симеоне Гватьери, которая неоднократно высказывалась о Наре в негативном ключе.

«Иногда, получая сообщения вроде тех, что прислал мне Кейта, я понимаю, что женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на тех, кто рядом с ними», — добавила Нара.

Ранее Икарди уже подозревал супругу в изменах, когда выступал вместе с Бальде за «Интер». Тогда аргентинец с помощью камер наблюдения обнаружил, что Кейта приходил в дом к Ванде.