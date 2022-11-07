Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о расторжении контракта форварда Артема Дзюбы с «Аданой Демирспор».

«Конечно, это было ожидаемо. Кому он сейчас нужен? На старости лет только сумел выстрелить, а так болтался по всем командам, никому не нужный. Он никто и никакой. Его карьера закончилась еще после того, как он сыграл на чемпионате мира в 2018 году. Пусть занимается другим делом. Его больше никто не пригласит. Тем более в высшую лигу, а в низшую он не пойдет. Да его и не позовут. Никому не нужен стоячий игрок», — сказал Понамарев корреспонденту «СЭ» Алексеевой Дарье.

34-летний футболист перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента и забил один гол в пяти матчах.

Дзюба расторг контракт с турецким клубом 3 ноября.