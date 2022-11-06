Владимир Быстров заявил, что карьера Дзюбы закончилась после ухода из «Зенита»

Сегодня, 16:17
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что нападающий Артем Дзюба «завершил» карьеру, когда покинул «Зенит».
«Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне, даже в чемпионате Турции. Все-таки незнакомая атмосфера и коллектив, очень тяжело, поэтому все зависит от него. В принципе, есть клубы Российской премьер-лиги, которые он может усилить и помочь», — цитирует Быстрова ТАСС.
В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
34-летний Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина» перед началом сезона-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования