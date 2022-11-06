Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 16:17

Владимир Быстров заявил, что карьера Дзюбы закончилась после ухода из «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что нападающий Артем Дзюба «завершил» карьеру, когда покинул «Зенит».

«Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне, даже в чемпионате Турции. Все-таки незнакомая атмосфера и коллектив, очень тяжело, поэтому все зависит от него. В принципе, есть клубы Российской премьер-лиги, которые он может усилить и помочь», — цитирует Быстрова ТАСС.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина» перед началом сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/16256705

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Артем Дзюба
Владимир Быстров
ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
3
1
Читайте также
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Овечкин побил рекорд Хоу в матче «Вашингтона» с «Аризоной»
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Адана Демирспор»
Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»
В «Рубине» отказались комментировать возможное подписание Дзюбы
Спортивный директор «Факела» заявил, что клуб не потянет зарплату Дзюбы
В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход Артема Дзюбы в клуб
Булыкин считает, что клубы РПЛ с удовольствием захотят приобрести Дзюбу
Карьера Дзюбы в Турции закончена? Артем разорвал контракт с «Аданой» — что об этом известно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход Артема Дзюбы в клуб