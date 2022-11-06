Владимир Быстров заявил, что карьера Дзюбы закончилась после ухода из «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что нападающий Артем Дзюба «завершил» карьеру, когда покинул «Зенит».

«Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне, даже в чемпионате Турции. Все-таки незнакомая атмосфера и коллектив, очень тяжело, поэтому все зависит от него. В принципе, есть клубы Российской премьер-лиги, которые он может усилить и помочь», — цитирует Быстрова ТАСС.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что Дзюба расторг контракт со своим нынешним клубом — турекцим «Адана Демирспор». Форвард перешел в команду на правах свободного агента в августе нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина» перед началом сезона-2022/23.