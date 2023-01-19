Во время матча Кубка Турции между «Анкарагюджю» и «Бешикташем» на поле был брошен кастет

Во время матча 1/8 финала Кубка Турции между «Анкарагюджю» и «Бешикташем» на поле был брошен кастет.

Посторонний предмет заметил хавбек «Бешикташа» Жедсон Фернандеш в середине второго тайма. На 60-й минуте был удален игрок «Бешикташа» Джексон Мулека. Однако после просмотра ВАР судья отменил удаление, после чего болельщик «Анкарагюджю» бросил кастет. Из-за этого игра была приостановлена на несколько минут.

После матча «Бешикташ» обвинил фанатов «Анкарагюджю» в нападении на игроков своей команды.