Во время матча Кубка Турции между «Анкарагюджю» и «Бешикташем» на поле был брошен кастет.

Сегодня, 11:10
Во время матча 1/8 финала Кубка Турции между «Анкарагюджю» и «Бешикташем» на поле был брошен кастет.
Посторонний предмет заметил хавбек «Бешикташа» Жедсон Фернандеш в середине второго тайма. На 60-й минуте был удален игрок «Бешикташа» Джексон Мулека. Однако после просмотра ВАР судья отменил удаление, после чего болельщик «Анкарагюджю» бросил кастет. Из-за этого игра была приостановлена на несколько минут.
После матча «Бешикташ» обвинил фанатов «Анкарагюджю» в нападении на игроков своей команды.
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