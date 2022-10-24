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Сегодня, 16:58

Вячеслав Колосков назвал Артема Дзюбу «мертвым футболистом»

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор».
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков резко высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор».

«А кому Дзюба уже нужен в России? Кто его сейчас возьмет? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже «мертвый футболист».

Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не уже не подожжешь». Вот Дзюба уже сгорел. Лично я давно на нем поставил крест. И вы тоже забудьте про него», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

На счету 34-летнего Дзюбы 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор» в нынешнем сезоне.

Ранее форвард не попал в заявку клуба на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221024/dzyuba-1826215852.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
Вячеслав Колосков
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