Вячеслав Колосков назвал Артема Дзюбу «мертвым футболистом»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков резко высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор».

«А кому Дзюба уже нужен в России? Кто его сейчас возьмет? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже «мертвый футболист».

Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не уже не подожжешь». Вот Дзюба уже сгорел. Лично я давно на нем поставил крест. И вы тоже забудьте про него», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

На счету 34-летнего Дзюбы 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор» в нынешнем сезоне.

Ранее форвард не попал в заявку клуба на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.